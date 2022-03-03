Канада будет добиваться исключения России из Интерпола

Канада выступает за приостановку членства России в Интерполе, заявил в четверг премьер-министр Джастин Трюдо. Такой шаг поддерживают и другие страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global News.
"Такой шаг Канада и другие страны поддерживают, поскольку верят, что сотрудничество между правоохранительными органами зависит от коллективной приверженности всемирной декларации прав человека и взаимного уважения между членами Интерпола", - сказал Трюдо.
Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении полностью отказаться от импорта нефти из России.
Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.