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Канада будет добиваться исключения России из Интерпола

Автор: Артур Родивилов

Канада выступает за приостановку членства России в Интерполе, заявил в четверг премьер-министр Джастин Трюдо. Такой шаг поддерживают и другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global News.

"Такой шаг Канада и другие страны поддерживают, поскольку верят, что сотрудничество между правоохранительными органами зависит от коллективной приверженности всемирной декларации прав человека и взаимного уважения между членами Интерпола", - сказал Трюдо.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении полностью отказаться от импорта нефти из России.

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