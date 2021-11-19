KAN Development присоединился к Глобальному договору ООН

В ноябре 2021 года KAN Development стал членом Глобального договора ООН. Своим решением о членстве девелоперская компания еще раз публично подтвердила свою проактивную позицию придерживаться 10 принципов Глобального договора по 4 направлениям: защита прав человека, трудовые отношения, охрана окружающей среды и борьба с коррупцией.

KAN Development - ​​лидер украинского рынка недвижимости во всех сегментах. Строительный портфель компании включает: Ocean Plaza, Respublika Park, Tetris Hall, Central Park, Comfort Town, Fayna Town, IQ Business Center и 101 Tower и другие, ставшие настоящими символами города. За 20 лет работы на рынке KAN создал более 3 млн. квадратных метров недвижимости в разных сегментах. Команда и партнеры KAN создают рабочие места для около 10 тыс. работников.

Компания имеет успешный опыт системного управления недвижимостью: создание концепций, проектирование, строительство и эксплуатация жилой недвижимости класса премиум, бизнес и комфорт, торгово-развлекательные центры, бизнес-центры класса А, многоуровневые коммерческие паркинги, многофункциональные объекты и учебные заведения в частности.

Проекты KAN - вечнозеленое пространство свободы с водоемами, газонами и тенистыми променадами. Компания трансформирует некогда заброшенные территории в пространство возможностей жить свободно, думать широко и вдохновляться красивой природой. KAN Development не поддерживает бетонную урбанизацию города из-за строительства высотных застроек, превращающих город в окаменевший монолит.

Компания максимально полно раскрывает потенциал местности, уважая при этом историческую идентичность территории и ее ландшафтный нрав.

Объекты KAN Development спроектированы с использованием BIM-технологии по принципу нулевого километра, когда все необходимое - рядом. Бассейн с шезлонгами, барбекю зоны и парки на крышах домов, вертолетная площадка на кровле бизнес-центра, рестораны, кофейни, аптеки, зоомагазины, школы и детсады - это все о зданиях KAN Development.

Компания использует одни из лучших европейских брендов для систем водоснабжения и отопления, выбирает энергосберегающие и экологичные компоненты для обустройства зданий. Компания практикует повторное использование ресурсов, сортировку мусора и экономию электроэнергии благодаря внедрению инновационных технологий.

"Зелеными проектами", которые реализует KAN Development, является жилой комплекс UNIT.Home и несколько бизнес-кампусов в UNIT.City (создаются вместе с партнером UDP). UNIT.Home - первый жилой комплекс, создаваемый по сертификату зеленого строительства BREAM, который является эталоном оценки экологичности и устойчивости жилья в 83-х странах мира. А бизнес-кампус B12 в UNIT.City стал первым коммерческим зданием в Украине, получившим серебряный сертификат LEED от Американского совета по зеленому строительству. Инженерная инфраструктура кампуса направлена ​​на сохранение энергии, водных ресурсов, уменьшение выбросов углекислого газа и улучшение качества воздуха внутри.

В вопросах качества и своевременности сдачи объектов компания не идет на компромиссы. Об этом свидетельствует репутация компании на рынке и тот факт, что KAN Development - ​​единственный украинский девелопер, сдающий объекты раньше времени.

Основными направлениями устойчивого развития компании являются стабильно высокое качество деятельности, сдача объектов в четко оговоренные сроки, следование современному стилю архитектуры, создание комфортной среды обитания, финансирование резервов на долгострой объекта с проданными квартирами и отсутствие перекрестного финансирования.

Среди стратегических фокусов KAN Development:

Инновационные решения ежедневных потребностей жителей и широкая инфраструктура возможностей на расстоянии нескольких шагов.

Превращение заброшенных территорий города в благополучные районы с сохранением существующих и созданием новых зеленых зон.

Содействие образовательному и физическому развитию детей через создание сети учебных заведений А+ с современными подходами к раскрытию потенциала.

Основанная KAN Development сеть школ А+ является самой большой в Киеве. Она объединяет вокруг себя более 2 тыс. детей в возрасте от 1 до 19 лет в 10 образовательных учреждениях, расположенных на территории жилых комплексов Comfort Town, Respublika, Tetris Hall, Central Park, Файна Таун. Среди них: Academy Ecoland, детский сад А+, академия спорта А+, академия начального образования А+ с углубленным изучением иностранных языков, гимназия А+, Respublika Kids и другие.

"Быть частью комьюнити, разделяющей цели Глобального договора ООН - большая честь и ответственность. С большой радостью будем подтверждать наш новый статус своей ежедневной деятельностью. Ведь KAN - не просто девелопер, который заботится о комфорте и свободе киевлян. KAN Development - компания, которая заботится об улучшении качества жизни киевлян и инвестиционного климата страны, панорама которой влюбляет и вдохновляет", - комментирует Игорь Никонов, основатель KAN Development.

Сеть Глобального договора ООН в Украине - официальный представитель глобальной сети UN Global Compact (Глобального договора Организации Объединенных Наций). Это самая большая в мире ассоциация корпоративно ответственного бизнеса, что призывает компании выстраивать свою стратегию и деятельность на основе Целей устойчивого развития и на основе десяти универсальных принципов в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией.