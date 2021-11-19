KAN Development приєднався до Глобального договору ООН

У листопаді 2021 KAN Development став членом Глобального договору ООН. Своїм рішенням про членство девелоперська компанія ще раз публічно підтвердила свою проактивну позицію дотримуватися 10 Принципів Глобального договору за 4 напрямами: захист прав людини, трудові відносини, охорона довкілля та боротьба з корупцією.

KAN Development - лідер українського ринку нерухомості у всіх сегментах. Будівельний портфель компанії включає: Ocean Plaza, Respublika Park, Tetris Hall, Central Park, Comfort Town, Fayna Town, IQ Business Center та 101 Tower та інші, що стали справжніми символами міста. За 20 років роботи на ринку KAN створив понад 3 млн квадратних метрів нерухомості в різних сегментах. Команда та партнери KAN створює робочі місця близько 10 тис. працівникам.

Компанія має успішний досвід системного управління нерухомістю: створення концепцій, проєктування, будівництва та експлуатації житлової нерухомості класу преміум, бізнес та комфорт, торгово-розважальних центрів, бізнес-центрів класу А, багаторівневих комерційних паркінгів, багатофункціональних об’єктів та навчальних закладів зокрема.

Проекти KAN - вічнозелений простір свободи з водоймами, газонами та тінистими променадами. Компанія трансформує колись занедбані території в простір можливостей жити вільно, думати широко та надихатись красивою природою. KAN Development не підтримує бетонну урбанізацію міста через зведення висотних забудов, що перетворюють місто на закам’янілий моноліт.

Компанія максимально повно розкриває потенціал місцевості, поважаючи при цьому історичну ідентичність території і її ландшафтний норов.

Об’єкти KAN Development спроєктовані з використанням BIM-технології за принципом нульового кілометра, коли все необхідне - поруч. Басейн із шезлонгами, барбекю зони та парки на дахах будинків, вертолітний майданчик на покрівлі бізнес-центру, ресторани, кав’ярні, аптеки, зоомагазини, школи та дитсадки - це все про будівлі KAN Development.

Компанія використовує одні з кращих європейських брендів для систем водопостачання та опалення, обирає енергозберігаючі та екологічні компоненти для облаштування будівель. Компанія практикує повторне використання ресурсів, сортування сміття та заощадження електроенергії завдяки впровадженню інноваційних технологій.

"Зеленими проектами", які нині реалізує KAN Development, є житловий комплекс UNIT.Home та декілька бізнес-кампусів в UNIT.City (створються разом із партнером UDP). UNIT.Home - перший житловий комплекс, що створюється за сертифікатом зеленого будівництва BREAM, який є еталоном оцінки екологічності та стійкості житла у 83-х країнах світу. А бізнес-кампус B12 в UNIT.City став першою комерційною будівлею в Україні, що отримала срібний сертифікат LEED від Американської ради з зеленого будівництва. Інженерна інфраструктура кампусу спрямована на збереження енергії, водних ресурсів, зменшення викидів вуглекислого газу та поліпшення якості повітря всередині.

У питаннях якості та своєчасності здачі об’єктів компанія не йде на компроміси. Про це свідчить репутація компанії на ринку й той факт, що KAN Development - єдиний український девелопер, що здає об’єкти завчасно.

Основними напрямами сталого розвитку компанії є стабільно висока якість діяльності, здача об’єктів у чітко обумовлені терміни, слідування сучасному стилю архітектури, створення комфортного середовища існування, фінансування резервів на довгодобову об’єкта з проданими квартирами та відсутність перехресного фінансування.

Серед стратегічних фокусів KAN Development:

Інноваційні рішення щоденних потреб жителів та широка інфраструктура можливостей на відстані кількох кроків.

Перетворення закинутих територій міста в благополучні райони зі збереженням наявних та створенням нових зелених зон.

Сприяння освітньому та фізичному розвитку дітей через створення мережі навчальних закладів А+ із сучасними підходами до розкриття потенціалу.

Заснована KAN Development мережа шкіл А+ є найбільшою в Києві. Вона об’єднує навколо себе понад 2 тис. дітей віком від 1 до 19 років у 10 освітніх закладах, що розташовані на території житлових комплексів Comfort Town, Respublika, Tetris Hall, Central Park, Файна Таун. Серед них: Academy Ecoland, дитячий садок А+, академія спорту А+, академія початкової освіти А+ з поглибленим вивченням іноземних мов, Гімназія А+, Respublika Kids та інші.

"Бути частиною ком’юніті, що розділяє цілі Глобального договору ООН - велика честь та відповідальність. З великою радістю будемо підтверджувати наш новий статус своєю щоденною діяльністю. Адже KAN - не просто девелопер, який дбає про комфорт та свободу киян. KAN Development - компанія, що піклується про покращення якості життя киян та інвестиційного клімату країни, панорама якої закохує та надихає", - коментує Ігор Ніконов, засновник KAN Development.

Мережа Глобального договору ООН в Україні є офіційним представником глобальної мережі UN Global Compact (Глобального договору Організації Об’єднаних Націй). Це найбільша у світі асоціація корпоративно відповідального бізнесу, що закликає компанії вибудовувати свою стратегію та діяльність з урахуванням Цілей сталого розвитку та на основі десяти універсальних принципів у галузі прав людини, праці, навколишнього середовища та боротьби з корупцією.