Каму Лукашэнка Бацька? Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Чем закончатся протесты в Беларуси? Как Украина должна реагировать на события в соседнем государстве? Действительно ли украинские спецслужбы готовили самую масштабную операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер"? И есть ли в окружении Президента предатель?

Чем на самом деле дышит страна – у “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале “Украина 24” и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Леонил Кравчук, президент Украины (1991-1994);

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Арсений Яценюк, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016);

Мария Колесникова, член президиума координационного совета Беларуси, координатор штаба Виктора Бабарико;

Вероника Цепкало, жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало;

Ирина Верещук, народный депутат, “Слуга народа”, член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность";

Нестор Шуфрич, народный депутат, “Оппозиционная платформа - За жизнь”;

Валенктин Наливайченко, председатель СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол Украины в Республике Беларусь (2005-2006), член СНБОУ (2007-2010; 2014-2015);

Игор Смешко, глава СБУ (2003-2005), начальник Главного управления разведки МОУ (1997-2000), Чрезвычайный и Полномочный Посол;

Александр Скипальский, генерал-лейтенант, заместитель председателя СБУ (1997-1998; 2006-2007);

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”.

Они говорят, а решает народ.