Каму Лукашэнка Бацька? Сьогодні в 21.00 в Свободі Слова Савіка Шустера

Чим закінчаться протести в Білорусі? Як Україна має реагувати на події в сусідній державі? Чи дійсно українські спецслужби готували наймасштабнішу операцію із затримання бойовиків ПВК «Вагнер»? Та чи є серед оточення Президента зрадник?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна 24” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
Арсеній Яценюк, міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014-2016);
Марія Колеснікова, член президії координаційної ради Білорусі, координатор штабу Віктора Бабарика;
Вероніка Цепкало, дружина та лідер штабу кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала;
Ірина Верещук, народний депутат, “Слуга народу", член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність”;
Нестор Шуфрич, народний депутат, “Опозиційна платформа - За життя”;
Валентин Наливайченко, голова СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол України в Республіці Білорусь (2005-2006), член РНБОУ (2007-2010; 2014-2015);
Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005), начальник Головного управління розвідки МОУ (1997-2000), Надзвичайний і Повноважний Посол;
Олександр Скіпальский, генерал-лейтенант, заступник голови СБУ (1997-1998; 2006-2007);
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання “Цензор.НЕТ”.
Вони говорять, а вирішує народ.