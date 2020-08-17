Кампания Института когнитивного моделирования по борьбе с COVID-19 охватила более 15 млн украинцев

Фото: Институт когнетивного моделирования (cognitive.com.ua)

Для информирования населения институт использовал социальные сети

Институт когнитивного моделирования (ИКМ), который осуществляет коммуникационное сопровождение Министерства здравоохранения, объявил о предоставлении критически важной информации о пандемии COVID-19 более 15 миллионам людей в Украине посредством сети Facebook.

Об этом сообщил основатель института Виктор Березенко.

По его словам, институт использует социальные сети для информирования населения Украины по вопросам здоровья с самого начала пандемии.

"Общий охват разработанных нами информационных кампаний для Минздрава Украины составляет более 15 млн пользователей сети Facebook. Учитывая важность и специфику проекту, мы смогли достичь невероятных результатов", - добавляет Березенко.

Сеть Facebook, предоставляет бесплатную рекламу платформы для обеспечения достаточного охвата аудитории, а также ее оперативную поддержку, выступает за важность донесения людям правдивой информации во время пандемии.

В свою очередь, Оскар Бращински, менеджер социальной сети Facebook по работе с правительствами и политикой в ​​Центральной и Восточной Европе отметил, что предоставление людям достоверной и авторитетной информации о вирусе является критически важным для ограничения негативного воздействия пандемии.

"Поэтому мы поддерживаем работу глобального сообщества, связанную с охраной здоровья, для безопасности и информированности людей во время коронавирусной кризиса. Мы рады, что смогли помочь Украине в это непростое время", - добавляет Оскар Бращински.

Светлана Павелецкая, СЕО ИКМ, также поблагодарила сеть Facebook за помощь в распространении важных сообщений среди украинцев, особенно в начале пандемии.

Напомним, на 17 августа в Украине фиксируют спад количества новых случаев коронавируса, заразились еще 1464 человека. Больше всего инфицированных в Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях.

Всего в Украине с начала эпидемии зафиксировали 92 820 случаев коронавируса, 48164 случаев выздоровления и 2089 смертей.

Ранее сообщалось, что Киев и три региона приближаются к 50% по загруженности больниц больными COVID-19.