Кампанія Інституту когнітивного моделювання з протидії COVID-19 охопила понад 15 млн українців

Фото: Інститут когнетивная моделювання (cognitive.com.ua)

Для інформування населення інститут використовував соціальні мережі

Інститут когнітивного моделювання (ІКМ), що здійснює комунікаційний супровід Міністерства охорони здоров'я, оголосив про надання критично важливої інформації про пандемію COVID-19 понад 15 мільйонам людей в Україні через Facebook.

Про це повідомив засновник інституту Віктор Березенко.

За його словами, інститут використовує соціальні мережі для інформування населення України щодо питань здоров'я з самого початку пандемії.

"Загальне охоплення розроблених нами інформаційних кампаній для МОЗ України сягає понад 15 мільйонів користувачів мережі Facebook. З огляду на важливість та специфіку проєкту, ми змогли досягти неймовірних результатів", - додає Березенко.

Мережа Facebook, яка надає безкоштовну рекламу платформи для забезпечення достатнього охоплення аудиторії, а також її оперативну підтримку, виступає за важливість донесення людям правдивої інформації під час пандемії.

Березенко також підкреслив, що мережа Facebook, яка надає безкоштовну рекламу платформи для забезпечення достатнього охоплення аудиторії, а також її оперативну підтримку, виступає за важливість донесення людям правдивої інформації під час пандемії.

Своєю чергою, Оскар Бращинскі, менеджер соціальної мережі Facebook з роботи з урядами й політикою у Центральній та Східній Європі наголосив, що надання людям достовірної та авторитетної інформації про вірус є критично важливим для обмеження негативного впливу пандемії.

"Тому ми підтримуємо роботу глобальної спільноти, пов'язану з охороною здоров'я, задля безпеки та інформованості людей під час коронавірусної кризи. Ми раді, що змогли допомогти Україні в цей непростий час", - додає Оскар Бращинскі.

Світлана Павелецька, СЕО ІКМ, також подякувала мережі Facebook за допомогу у поширенні важливих повідомлень серед українців, особливо на початку пандемії.

Нагадаємо, станом на 17 серпня в Україні фіксують спад кількості нових випадків коронавірусу, заразились ще 1 464 людини. Найбільше інфікованих в Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях.

Загалом в Україні з початку епідемії зафіксували 92 820 випадків коронавірусу, 48 164 випадків одужання та 2 089 смертей.

Раніше повідомлялося, що Київ і три регіони наближаються до 50% по завантаженості лікарень хворими COVID-19.