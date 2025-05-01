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Камери зняли 40-річного Роналду після фіаско у Лігі чемпіонів: його реакція стала вірусною

Четвер 01 травня 2025 13:35
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Камери зняли 40-річного Роналду після фіаско у Лігі чемпіонів: його реакція стала вірусною Роналду відреагував на поразку "Аль-Насра" (x.com/Cristiano/status/1917664045123133537)
Автор: Володимир Варуха

Португальський форвард Кріштіану Роналду та його клуб "Аль-Наср" завершили виступи в Лізі чемпіонів Азії на стадії півфіналу, поступившись японському "Кавасакі Фронтале" з рахунком 2:3.​ Але юзерів більше вразив навіть не результат, а реакція легендарного футболіста на фіаско.

РБК-Україна пропонує вам також подивитися ролик, який вже став вірусним.

Як проходив матч "Аль-Насра" з "Кавасакі Фронтале"

Матч розпочався з раннього гола Татсуї Іто на 10-й хвилині, який відкрив рахунок після вдалої атаки японської команди. "Аль-Наср" швидко відповів: на 28-й хвилині Садіо Мане зрівняв рахунок після передачі Навафа Бушала. Проте перед перервою «Кавасакі» знову вийшов уперед завдяки голу Юто Одзеки.​

У другому таймі японці закріпили перевагу: на 76-й хвилині Акіхіро Ієнага забив третій м'яч у ворота саудівської команди. На 87-й хвилині Айман Ях'я скоротив відставання, але цього виявилося недостатньо для порятунку матчу.​

Ця поразка означає, що Роналду завершить ще один сезон у Саудівській Аравії без значущих трофеїв. З моменту його переходу в "Аль-Наср" у січні 2023 року клуб не зміг здобути жодного великого титулу, окрім перемоги в Кубку арабських клубів у 2023 році.​

Реакція Роналду на програш у Азійській Лізі чемпіонів

Після фінального свистка камери зафіксували, як Роналду з помітним розчаруванням на обличчі щось емоційно промовляв сам до себе.

Незвична поведінка Кріштіану викликала здивування у фанатів, а декого відверто шокувала.

До слова, наступним суперником "Кавасакі Фронтале" у фіналі Ліги чемпіонів Азії стане саудівський "Аль-Ахлі".

Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду може повернутися до Реалу.

Також відомо, чому "КріРо" та Джорджина Родрігес не поспішають з весіллям.

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