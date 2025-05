Камери зняли 40-річного Роналду після фіаско у Лігі чемпіонів: його реакція стала вірусною

Матч розпочався з раннього гола Татсуї Іто на 10-й хвилині, який відкрив рахунок після вдалої атаки японської команди. "Аль-Наср" швидко відповів: на 28-й хвилині Садіо Мане зрівняв рахунок після передачі Навафа Бушала. Проте перед перервою «Кавасакі» знову вийшов уперед завдяки голу Юто Одзеки.​

У другому таймі японці закріпили перевагу: на 76-й хвилині Акіхіро Ієнага забив третій м'яч у ворота саудівської команди. На 87-й хвилині Айман Ях'я скоротив відставання, але цього виявилося недостатньо для порятунку матчу.​

Ця поразка означає, що Роналду завершить ще один сезон у Саудівській Аравії без значущих трофеїв. З моменту його переходу в "Аль-Наср" у січні 2023 року клуб не зміг здобути жодного великого титулу, окрім перемоги в Кубку арабських клубів у 2023 році.​

Після фінального свистка камери зафіксували, як Роналду з помітним розчаруванням на обличчі щось емоційно промовляв сам до себе.

Незвична поведінка Кріштіану викликала здивування у фанатів, а декого відверто шокувала.

Is this AI? what is Ronaldo doing? pic.twitter.com/Tnwk13nRUb