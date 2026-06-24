Камера, ШІ та переклад наживо: Meta показала доступні смарт-окуляри

Технічні характеристики та дизайнерські серії

Окуляри Meta Glasses не мають вбудованого дисплея, проте оснащені камерою та персональними динаміками.

На корпусі розміщено спеціальну кнопку, яка за замовчуванням активує фірмового голосового асистента Meta AI (налаштування кнопки можна змінити на інші функції).

Виробник заявляє, що вбудованого акумулятора вистачає на понад 8 годин безперервної роботи, а портативний зарядний футляр забезпечує ще до 40 годин додаткового використання.

На старті продажів компанія підготувала три основні версії оправ:

Meta Adventurer: прямокутна модель, доступна у стандартному та великому розмірах.

Окуляри Meta Adventurer (скриншот: Meta)

Meta Fury: масивніша квадратна оправа, що повторює популярні стилі чоловічих окулярів.

Meta Fury (скриншот: Meta)

Meta Glasses by Kylie: тонка овальна модель, розроблена у колаборації з американською моделлю та інфлюенсеркою Кайлі Дженнер.

Смарт-окуляри Meta Glasses by Kylie (скриншот: Meta)

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Вбудований помічник Meta AI здатний

розпізнавати об'єкти, які бачить користувач,

відповідати на запитання про спортивні результати,

рекомендувати місцеві ресторани,

допомагати у керуванні повсякденними справами.

Нові функції та конкурентне середовище

Найближчим часом розробники обіцяють додати до функціоналу окулярів систему пішохідної навігації (Pedestrian navigation), яка надаватиме покрокові голосові підказки під час прогулянок містом.

Крім того, функція синхронного перекладу у реальному часі отримає підтримку 14 нових мов, серед яких китайська (мандаринська), японська, хінді та корейська.

Вихід Meta Glasses відбувся всього за тиждень після того, як компанія Snap представила свої довгоочікувані споживчі смарт-окуляри Specs. Проте на відміну від бюджетного гаджета Meta за 299 доларів, пристрій від Snap позиціонується в абсолютно іншому ціновому сегменті та стартує від 2195 доларів.