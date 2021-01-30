ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Каменском дворники вышли на митинг из-за задержек по зарплате

Каменное, Суббота 30 января 2021 18:41
В Каменском дворники вышли на митинг из-за задержек по зарплате
Фото: митинг в Каменском (gorsovet.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Несколько сотен дворников города Каменское, при поддержке профсоюза, вышли на митинг к Каменскому горсовету. Они требуют погасить задолженность по зарплате и прекратить уничтожать их рабочие места.

Об этом сообщает местное издание "Событие".

"Верните заработанное и прекратите уничтожать наши рабочие места!" - заявили участники митинга.

Также дворники и профсоюз обеспокоены дестабилизацией хозяйственной деятельности предприятия "Экология-Д", намеренным непродлением договоров на работы, задержками выплат задолженностей.

По из словам, причиной сложившейся ситуации в городе стали действия местных властей, а в частности, мэра города Андрея Белоусова.

Напомним, в Харьковской, Полтавской, Житомирской и Херсонской областях возобновились акции протеста из-за тарифов на газ.

Вместе с тем тарифный протест также проходит во Львове. Там местные жители собрались под стенами областной государственной администрации.

Также РБК-Украина писало, что 30 января в Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в жилом доме. В результате происшествия пострадали двое человек.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Днепропетровская областьКаменскоеМитинг

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь