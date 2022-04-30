ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Каменское получило лекарств на 8,5 млн гривен, которые сразу отправили в больницы, - мэр

Новина українською →
Суббота 30 апреля 2022 15:52
Каменское получило лекарств на 8,5 млн гривен, которые сразу отправили в больницы, - мэр Фото6 Каменское получило лекарств на 8,5 млн гривен, которые сразу отправили в больницы, - мэр
Автор: Артем Горовенко

Город Каменское, куда приезжают тысячи переселенцев из Мариуполя и Авдеевки, создал три центра заботы для людей в которых десятки тысяч людей получают помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Андрея Белоусова в эфире "Украина 24".

"Сейчас в городе проживает более 13 тысяч переселенцев из горячих точек, из них 4 тысячи - дети. На базе трех ЦПАУ мы создали центры заботы, где предоставляем людям все социальные и другие услуги. Я хочу поблагодарить нашим предприятиям, особенно "Каметсталь" группы "Метинвест": оно предоставило убежище более чем 500 людям в своих социальных объектах, создав все условия для комфортного пребывания, и оказывает помощь в трудоустройстве людей с Мариуполя и Авдеевки - а для нас очень важно сейчас, чтобы создавались новые рабочие места", - рассказал он.

Также он сообщил, что город пока не ощутили на себе дефицит топлива, который наблюдается сейчас во многих регионах: по его словам, социально ответственный бизнес помогает городу во всех вопросах, в том числе с топливом и медикаментами.

"Каметсталь в это дефицитное время предоставила городу 10 тонн дизеля для нашей техники. Также у нас есть договоренность с руководством завода, что в случае необходимости они будут и в дальнейшем помогать нам с топливо-смазочными материалами. Кроме того, города есть также запас горючего, который позволит продержаться городу продержаться минимум месяц. Только за последние 2 недели, предприятие закупило на 8,5 млн грн медикаментов. Из этого лекарства мы создали "неприкосновенный запас", а также отдали необходимые препараты в городские больницы. То есть город работает, он защищен и готов ко всему", - резюмировал Белоусов.

Как известно, компания "Метинвест" развернула в городах своего присутствия более 6 тысяч мест для временных переселенцев: здесь для людей созданы комфортные условия пребывания, предоставляется горячее питание, предметы быта и одежду.

Также в Запорожье компания создала Центр реабилитации и реинтеграции, который помогает переселенцам начать новую жизнь и предоставляет услуги по трудоустройству.

Читайте РБК-Украина в Google News
Каменское Вторжение России в Украину
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны