Кам’янське отримало ліків на 8,5 млн гривень, які відразу відправили до лікарень, - мер

Місто Кам’янське, куди приїздять тисячі переселенців з Маріуполя та Авдіївки, створило три Центри турботи для людей в яких десятки тисяч людей отримують допомогу.

"Наразі у місті проживає понад 13 тисяч переселенців із гарячих точок, із них 4 тисячі - діти. На базі трьох ЦНАПів ми створили Центри турботи, де надаємо людям всі соціальні та інші послуги. Я хочу подякувати нашим підприємствам, особливо "Каметсталь" групи "Метінвест": воно надало прихисток більш ніж 500 людям у своїх соціальних об’єктах, створивши всі умови для комфортного перебування, і надає допомогу у працевлаштуванні людей із Маріуполя і Авдіївки - а для нас дуже важливо зараз, щоб створювалися нові робочі місця", - розповів він.

Також він повідомив, що місто поки не відчуло на собі дефіцит пального, який спостерігається зараз у багатьох регіонах: за його словами, соціально відповідальний бізнес допомагає місту у всіх питаннях, у тому числі з паливом та медикаментами.

"Каметсталь у цей дефіцитний час надала місту 10 тонн дизелю для нашої техніки. Також у нас є домовленість з керівництвом заводу, що у разі необхідності вони будуть і надалі допомагати нам з паливо-мастильними матеріалами. Крім того, міста є також запас пального, який дасть змогу протриматися місту протриматися мінімум місяць. Також, тільки за останні 2 тижні, підприємство закупило на 8,5 млн грн медикаментів. З цих ліків ми створили “недоторканний запас”, а також віддали необхідні препарати у міські лікарні. Тобто місто працює, воно захищене і готове до всього", - резюмував Білоусов.

Як відомо, компанія "Метінвест" розгорнула у містах своєї присутності понад 6 тисяч місць для тимчасових переселенців: тут для людей створені комфортні умови перебування, надається гаряче харчування, предмети побуту та одяг.

Також у Запоріжжі компанія створила Центр реабілітації та реінтеграції, який допомагає переселенцям розпочати нове життя і надає послуги з працевлаштування.