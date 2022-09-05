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В Каменке-Днепровской разведчики уничтожили бюллетени для "референдума" и базу ФСБ

Фоо: разведчики уничтожили базу ФСБ и бюллетени для "референдума" в Каменке-Днепровской (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики уничтожили базу ФСБ в оккупированной Каменке-Днепровской Запорожской области. Также бойцы уничтожили склад бюллетеней для так называемого "референдума".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Спецназ ГУР провел спецоперацию на оккупированной территории и повредил несколько важных для россиян объектов. В некоторых помещениях до сих пор продолжаются пожары, в частности в управлении Государственной казначейской службы.

Разведчики уничтожили бюллетени для проведения псевдорефендума. Склад взорвали изнутри. Также защитники разбили базу подразделения ФСБ, которое охраняло бюллетени.

Точное количество убитых и раненых уточняется. Травмированных оккупантов эвакуируют в направлении Крыма.

После работы украинских разведчиков ввели строгий комендантский час с 7:00. Над городом заметили вертолеты. В результате проведения спецоперации гражданское население не пострадало.

Напомним, украинские военные уже ликвидировали 49 800 российских солдат, за последние сутки ВСУ уничтожили 300 оккупантов.

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