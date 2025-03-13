Камені в нирках: як уникнути та коли варто звертатися до лікаря

Сечокам'яна хвороба - поширена урологічна патологія, що вражає 1-3% населення. Її розвиток залежить від багатьох чинників.
Докладніше про те, як уникнути каменів в нирках та коли все ж варто звертатися до лікаря, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
Варто зауважити, що поширеність сечокам'яної хвороби (СКХ) залежить від багатьох чинників:
Городяни більш схильні до СКХ, ніж жителі сіл, що зумовлено екологічною ситуацією. Якщо пацієнту діагностовано сечокам'яну хворобу, схема лікування залежить від наявної стадії захворювання. Однак слід пам'ятати, що патологія може бути хронічною або рецидивувати. Перебіг хвороби в кожному випадку - індивідуальний.
Уролітіаз з'являється найчастіше за постійного вживання води, багатої на мінерали, особливо на солі кальцію, та їжі, перенасиченої протеїном. Також у зоні ризику ті, хто полюбляє кисле або пряні страви. Медики змогли виділити такі каталізатори утворення каменів:
Досить часто появі уролітіазу сприяють патології та проблеми ШКТ.
Лікування сечокам'яної хвороби найчастіше починається не на першій стадії, що зумовлено безсимптомним її перебігом. Ба більше, у деяких пацієнтів її діагностують випадково.
Серед характерних симптомів виділяють:
При нападі ниркової коліки важливо швидко зняти біль та спазм. Зазвичай застосовують знеболювальні та спазмолітики, які можуть вводитися внутрішньовенно або внутрішньом’язово.
У складних випадках використовують сильніші препарати, зокрема опіоїди. Лікування підбирається індивідуально, враховуючи стан пацієнта.
При підготовці публікації використовувалась інформація Mediland, Міністерства охорони здоров'я.
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