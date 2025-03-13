Камни в почках: как избежать и когда стоит обращаться к врачу

Стоит заметить, что распространенность мочекаменной болезни (МКБ) зависит от многих факторов:

климата региона,

качества питьевой воды,

особенностей рациона питания.

Горожане более подвержены МКБ, чем жители сел, что обусловлено экологической ситуацией. Если пациенту диагностирована мочекаменная болезнь, схема лечения зависит от имеющейся стадии заболевания. Однако следует помнить, что патология может быть хронической или рецидивировать. Течение болезни в каждом случае - индивидуально.

Причины болезни

Уролитиаз появляется чаще всего при постоянном употреблении воды, богатой минералами, особенно солями кальция, и пищи, перенасыщенной протеином. Также в зоне риска те, кто любит кислое или пряные блюда. Медики смогли выделить следующие катализаторы образования камней:

малоподвижный образ жизни,

недостаток витаминов группы В и ретинола,

нарушение обмена веществ,

регулярное употребление алкоголя,

особенности строения мочеполовой системы,

хронические заболевания органов мочеполовой системы,

злоупотребление некоторыми видами лекарственных средств.

Довольно часто появлению уролитиаза способствуют патологии и проблемы ЖКТ.

Симптомы и лечение

Лечение мочекаменной болезни чаще всего начинается не на первой стадии, что обусловлено бессимптомным ее течением. Более того, у некоторых пациентов ее диагностируют случайно.

Среди характерных симптомов выделяют:

боль и дискомфорт в области почек,

учащенное мочеиспускание, во время которого ощущается дискомфорт,

кровь в моче,

тошноту, температуру, недомогание,

появление необычного запаха мочи.

При приступе почечной колики важно быстро снять боль и спазм. Обычно применяют обезболивающие и спазмолитики, которые могут вводиться внутривенно или внутримышечно.

В сложных случаях используют более сильные препараты, в частности опиоиды. Лечение подбирается индивидуально, учитывая состояние пациента.