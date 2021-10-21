Камбоджа открылась для туристов: условия въезда

Камбоджа открывается для иностранных туристов. В частности, для тех, кто получил две дозы вакцины от COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Khmer Times .

Так, по приезду в Камбоджу путешественникам необходимо будет пройти семидневную самоизоляцию.

При этом туристы, которые хотят посетить страну, однако они получили лишь одну дозу вакцины или не были привиты от COVID, должны будут находиться на самоизоляции в течение 14 дней.

"Королевское правительство Камбоджи отдает приоритет как камбоджийским, так и иностранным путешественникам, въезжающим в Камбоджу, которые прошли полную вакцинацию от COVID 19, в то время как те, кто не прошел полную вакцинацию, должны продолжать отбывать карантин в течение 14 дней", - говорится в сообщении.