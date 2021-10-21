RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Камбоджа відкрилася для туристів: умови в'їзду

Автор: Валерія Поліщук

Камбоджа відкривається для іноземних туристів. Зокрема, для тих, хто отримав дві дози вакцини від COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Khmer Times.

Так, по приїзду в Камбоджу мандрівникам необхідно буде пройти семиденну самоізоляцію.

При цьому туристи, які хочуть відвідати країну, проте вони отримали лише одну дозу вакцини або не були щеплені від COVID, повинні будуть перебувати на самоізоляції протягом 14 днів.

"Королівський уряд Камбоджі віддає пріоритет як камбоджійським, так і іноземним мандрівникам, які в'їжджають в Камбоджу, які пройшли повну вакцинацію від COVID 19, в той час як ті, хто не пройшов повну вакцинацію, повинні продовжувати відбувати карантин протягом 14 днів", - йдеться в повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Камбоджа