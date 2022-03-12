Камбин утвердил порядок применения єДокумента в приложении "Дія"

Кабинет министров утвердил порядок применения єДокумента в приложении "Дія". Он является документом, удостоверяющим личность в период действия военного положения, в форме отражения в электронной форме информации, идентифицирующей личность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 10 марта 2022 года № 248 .

Напомним, что єДокумента в приложении "Дія" уже доступен. Он содержит информацию, которая есть в паспорте гражданина Украины и/или в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, и/или в удостоверении водителя.

Согласно постановлению, "субъекты, осуществляющие предоставление услуг, требующие в соответствии с требованиями законодательства предъявления лицом документа, удостоверяющего личность, при условии наличия технических средств обеспечивают проверку єДокумента в соответствии с требованиями законодательства".

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