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Уряд затвердив порядок застосування єДокумента в додатку "Дія"

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Україна, Субота 12 березня 2022 08:21
Уряд затвердив порядок застосування єДокумента в додатку "Дія" Фото: єДокумент вже доступний в додатку "Дія"  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив порядок застосування єДокумента в додатку "Дія". Він є документом, що посвідчує особу в період дії воєнного стану, у формі відображення в електронній формі інформації, що ідентифікує особу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 10 березня 2022 року № 248.

Згідно з постановою, "суб’єкти, які здійснюють надання послуг, що потребують відповідно до вимог законодавства пред’явлення особою документа, що посвідчує особу, за умови наявності технічних засобів забезпечують перевірку єДокумента відповідно до вимог законодавства".

Нагадаємо, що єДокумент у додатку "Дія" вже доступний. Ві містить інформацію, що є в паспорті громадянина України та/або в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, та/або в посвідченні водія.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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