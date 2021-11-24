Камбэк "Ман Сити", вылет "Шахтера" и интрига в группе B: результаты дня в ЛЧ

Сегодня, 24 ноября, состоялись заключительные матчи пятого тура Лиги чемпионов в группах A, B, C и D. По итогам тура "Шахтер" потерял все шансы на выход в евровесну, а в центральном противостоянии дня "Ман Сити" совершил камбэк и обыграл "ПСЖ".
Подробнее о результатах игрового дня в ЛЧ - в материале РБК-Украина.
"Брюгге" - "Лейпциг" 0:5
Нкунку, 12, 90+3, Форсберг, 17 (п), 45+1, Андре Силва, 26
"Ман Сити" - "ПСЖ" 2:1
Стерлинг, 63, Жезус, 76 - Мбаппе, 50
"Атлетико" - "Милан" 0:1
Мессиас, 87
"Ливерпуль" - "Порту" 2:0
Алькантара, 52, Салах, 70
"Спортинг" - "Боруссия Д" 3:1
Гонсалвеш, 30, 39, Порро, 81 - Мален, 90+3
Удаление: Джан ("Боруссия Д"), 74
"Бешикташ" - "Аякс" 1:2
Геззаль, 22 (п) - Алле, 54, 69
Джеко, 61, 67
"Шериф" - "Реал" 0:3
Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 55