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Камбэк "Ман Сити", вылет "Шахтера" и интрига в группе B: результаты дня в ЛЧ

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Среда 24 ноября 2021 23:59
Камбэк "Ман Сити", вылет "Шахтера" и интрига в группе B: результаты дня в ЛЧ Фото: (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 24 ноября, состоялись заключительные матчи пятого тура Лиги чемпионов в группах A, B, C и D. По итогам тура "Шахтер" потерял все шансы на выход в евровесну, а в центральном противостоянии дня "Ман Сити" совершил камбэк и обыграл "ПСЖ".

Подробнее о результатах игрового дня в ЛЧ - в материале РБК-Украина.

Группа A

"Брюгге" - "Лейпциг" 0:5

Нкунку, 12, 90+3, Форсберг, 17 (п), 45+1, Андре Силва, 26

"Ман Сити" - "ПСЖ" 2:1

Стерлинг, 63, Жезус, 76 - Мбаппе, 50

Камбэк &quot;Ман Сити&quot;, вылет &quot;Шахтера&quot; и интрига в группе B: результаты дня в ЛЧ

Группа B

"Атлетико" - "Милан" 0:1

Мессиас, 87

"Ливерпуль" - "Порту" 2:0

Алькантара, 52, Салах, 70

Камбэк &quot;Ман Сити&quot;, вылет &quot;Шахтера&quot; и интрига в группе B: результаты дня в ЛЧ

Группа C

"Спортинг" - "Боруссия Д" 3:1

Гонсалвеш, 30, 39, Порро, 81 - Мален, 90+3

Удаление: Джан ("Боруссия Д"), 74

"Бешикташ" - "Аякс" 1:2

Геззаль, 22 (п) - Алле, 54, 69

Камбэк &quot;Ман Сити&quot;, вылет &quot;Шахтера&quot; и интрига в группе B: результаты дня в ЛЧ

Группа D

"Интер" - "ШАХТЕР" 2:0

Джеко, 61, 67

"Шериф" - "Реал" 0:3

Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 55

Камбэк &quot;Ман Сити&quot;, вылет &quot;Шахтера&quot; и интрига в группе B: результаты дня в ЛЧТаким образом, после пяти туров в этих группах выход в плей-офф себе уже гарантировали "Ман Сити", "ПСЖ", "Ливерпуль", "Аякс", "Спортинг" (благодаря лучшей разнице в личных встречах с "Боруссией"), "Реал" и "Интер".

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