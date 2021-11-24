Камбек "Ман Сіті", виліт "Шахтаря" і інтрига в групі B: результати дня в ЛЧ
Сьогодні, 24 листопада, відбулися заключні матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів в групах A, B, C і D. за підсумками туру "Шахтар" втратив всі шанси на вихід в євровесну, а в центральному протистоянні дня "Ман Сіті" здійснив камбек і обіграв "ПСЖ".
Детальніше про результати ігрового дня в ЛЧ - в матеріалі РБК-Україна.
Група A
"Брюгге" - "Лейпциг" 0:5
Нкунку, 12, 90 + 3, Форсберг, 17 (п), 45+1, Андре Сілва, 26
"Ман Сіті" - " ПСЖ " 2:1
Стерлінг, 63, Жезус, 76-Мбаппе, 50
Група B
"Атлетіко" - "Мілан" 0:1
Мессіас, 87
"Ліверпуль" - "Порту" 2:0
Алькантара, 52, Салах, 70
Група C
"Спортінг" - "Боруссія Д" 3:1
Гонсалвеш, 30, 39, Порро, 81-Мален, 90 + 3
Вилучення: Джан ("Боруссія Д"), 74
"Бешикташ" - "Аякс" 1:2
Геззаль, 22 (п) - Алле, 54, 69
Група D
Джеко, 61, 67
"Шериф" - "Реал" 0:3
Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 55
Таким чином, після п'яти турів у цих групах вихід у плей-офф собі вже гарантували "Ман Сіті", "ПСЖ", "Ліверпуль", "Аякс", "Спортінг" (завдяки найкращій різниці в особистих зустрічах із "Боруссією"), "Реал" та "Інтер".