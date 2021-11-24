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Камбек "Ман Сіті", виліт "Шахтаря" і інтрига в групі B: результати дня в ЛЧ

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Середа 24 листопада 2021 23:59
Камбек "Ман Сіті", виліт "Шахтаря" і інтрига в групі B: результати дня в ЛЧ Фото: (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 24 листопада, відбулися заключні матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів в групах A, B, C і D. за підсумками туру "Шахтар" втратив всі шанси на вихід в євровесну, а в центральному протистоянні дня "Ман Сіті" здійснив камбек і обіграв "ПСЖ".

Детальніше про результати ігрового дня в ЛЧ - в матеріалі РБК-Україна.

Група A

"Брюгге" - "Лейпциг" 0:5

Нкунку, 12, 90 + 3, Форсберг, 17 (п), 45+1, Андре Сілва, 26

"Ман Сіті" - " ПСЖ " 2:1

Стерлінг, 63, Жезус, 76-Мбаппе, 50

Камбек &quot;Ман Сіті&quot;, виліт &quot;Шахтаря&quot; і інтрига в групі B: результати дня в ЛЧ

Група B

"Атлетіко" - "Мілан" 0:1

Мессіас, 87

"Ліверпуль" - "Порту" 2:0

Алькантара, 52, Салах, 70

Камбек &quot;Ман Сіті&quot;, виліт &quot;Шахтаря&quot; і інтрига в групі B: результати дня в ЛЧ

Група C

"Спортінг" - "Боруссія Д" 3:1

Гонсалвеш, 30, 39, Порро, 81-Мален, 90 + 3

Вилучення: Джан ("Боруссія Д"), 74

"Бешикташ" - "Аякс" 1:2

Геззаль, 22 (п) - Алле, 54, 69

Камбек &quot;Ман Сіті&quot;, виліт &quot;Шахтаря&quot; і інтрига в групі B: результати дня в ЛЧ

Група D

"Інтер" - "Шахтар" 2:0

Джеко, 61, 67

"Шериф" - "Реал" 0:3

Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 55

Камбек &quot;Ман Сіті&quot;, виліт &quot;Шахтаря&quot; і інтрига в групі B: результати дня в ЛЧТаким чином, після п'яти турів у цих групах вихід у плей-офф собі вже гарантували "Ман Сіті", "ПСЖ", "Ліверпуль", "Аякс", "Спортінг" (завдяки найкращій різниці в особистих зустрічах із "Боруссією"), "Реал" та "Інтер".

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