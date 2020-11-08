ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Камала Харрис на выступлении о Байдене: "У него щедрое сердце. Он умеет любить"

Автор: РБК-Украина

Предполагаемая вице-президент США Камала Харрис выступила с обращением к нации в Уилмингтоне. Она поблагодарила граждан США за то, что они проголосовали за демократа Джо Байдена.

Прямую трансляцию ведет Настоящее время.

По ее словам, граждане выбрали добропорядочность и правду.

"Вы выбрали Джо Байдена в качестве нового президента США. Джо - целитель, объединитель. Он проверенный человек. Устойчивый человек. Он много боли пережил. Он поможет нашей стране найти путеводную звезду. У него щедрое сердце. Он умеет любить. Его жена станет прекрасной первой леди…Он любит всю свою семью", - сказала Камала.

Самые читаемые новости

Как писало РБК-Украина, ряд американских СМИ заявил о победе Байдена на выборах президента США.

Так, лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов Америки. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.

Должность вице-президента США в аппарате Джо Байдена займет сенатор от штата Калифорния Камала Харрис. Она станет первой в истории Соединенных Штатов женщиной, занявшей этот пост.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Джозеф БайденВыборы в США