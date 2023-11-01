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У Кам'янці-Подільському троє військових влаштували поножовщину, є жертви

Фото: військові влаштували поножовщину у Кам'янці-Подільському (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова

У Кам'янці-Подільському троє військовослужбовців влаштували п'яну поножовщину. В результаті одна людина загинула та ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними джерел, увечері 31 жовтня поблизу продуктового магазину "Мічурінськ" п'яні військовослужбовці у ході раптової сварки ударили ножем в груди 32-річного місцевого жителя.

"Потім правопорушники зайшли до під’їзду багатоквартирного житлового будинку, де ножем вбили 18-річного жителя цього ж міста та побили двох чоловіків (38-річного військовослужбовця ЗСУ і 36-річного місцевого жителя). Останнім медичну допомогу надано без госпіталізації", - розповіли джерела РБК-Україна.

В ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що загалом правопорушники вбили одну людину та поранили п'ятьох. Наразі вони затримані.

Нагадаємо, нещодавно у Павлограді (Дніпропетровська область) чоловік з ножем напав на поліцейських, які прибули на виклик. Щоб заспокоїти чоловіка, правоохоронцям довелося стріляти в нього.

А наприкінці жовтня у Києві невідомі напали з ножем на військового. Військового госпіталізували, а нападників шукають.

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