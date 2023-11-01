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В Каменце-Подольском трое военных устроили поножовщину, есть жертвы

Каменец-Подольский, Среда 01 ноября 2023 17:31
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В Каменце-Подольском трое военных устроили поножовщину, есть жертвы Фото: военные устроили поножовщину в Каменце-Подольском (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова

В Каменце-Подольском трое военнослужащих устроили пьяную поножовщину. В результате один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, вечером 31 октября вблизи продуктового магазина "Мичуринск" пьяные военнослужащие в ходе внезапной ссоры ударили ножом в грудь 32-летнего местного жителя.

"Потом правонарушители зашли в подъезд многоквартирного жилого дома, где ножом убили 18-летнего жителя этого же города и избили двух мужчин (38-летнего военнослужащего ВСУ и 36-летнего местного жителя). Последним медицинская помощь была предоставлена без госпитализации", - рассказали источники РБК-Украина.

В ходе проведения следственных действий правоохранители установили, что правонарушители убили одного человека и ранили пятерых. Сейчас они задержаны.

Напомним, недавно в Павлограде (Днепропетровская область) мужчина с ножом напал на прибывших на вызов полицейских. Чтобы успокоить мужчину, правоохранителям пришлось стрелять в него.

А в конце октября в Киеве неизвестные напали с ножом на военного. Военного госпитализировали, а нападавших ищут.

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Каменец-Подольский Хмельницкая область ВСУ полиция
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