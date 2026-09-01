У Кам'янському авто поліції наїхало на чоловіка, який ліг під колеса (відео)

У Кам'янському службове авто поліції під час конфлікту з місцевими жителями наїхало на чоловіка, який ліг на асфальт під колеса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Дніпропетровської області.

Інцидент стався 1 вересня після того, як співробітники відділення поліції №1 Кам'янського районного управління завершили відпрацювання території. Між поліцейськими та групою місцевих мешканців спалахнув конфлікт.

У ході суперечки один із чоловіків почав бити по службовому автомобілю. У цей же час інший місцевий житель ліг на асфальт, намагаючись перешкодити руху авто та мобілізації свого знайомого.

Здійснюючи рух заднім ходом, патрульні допустили наїзд на чоловіка, який перебував на дорозі.

Стан потерпілого та розслідування

Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження - за попередньою інформацією, йдеться про важкі травми хребта та обох ніг. Поліцейські одразу викликали на місце події бригаду екстреної медичної допомоги, після чого потерпілого госпіталізували.

Правоохоронці залишилися на місці пригоди, забезпечили його охорону та поінформували про подію керівництво й відповідні служби.

Наразі триває перевірка для встановлення всіх обставин аварії, а також надання офіційної оцінки діям працівників поліції.