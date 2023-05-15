Дрон успішно атакував склад із військовою технікою у Брянській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокремлівський Telegram-канал BAZA .

Внаслідок вибуху пошкоджено п'ять одиниць техніки. Постраждалих, як стверджує Telegram-канал, немає.

За даними видання, вибуховий пристрій був кинутий із БПЛА на дах складу у Суземському районі вранці 14 травня.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, безпілотники продовжують атакувати російські військові об'єкти. ППО не здатне перехопити їх, що має викликати занепокоєння у Кремлі.

Як повідомляло РБК-Україна, 13 травня в Брянській області було ліквідовано щонайменше два російські військові літаки і два вертольоти, які брали участь у бомбардуванні України.

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