У Калуші школи відправили на дистанційну через проблеми з опаленням

Школи у Калуші (Івано-Франківська область) відправляють на дистанційку. У місті все ще не включили опалення, а в кабінетах температура не перевищує 15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Калуської міської ради.

Як повідомляється, цими вихідними в Калуші мали підключити опалення, але цього не сталося. У мерії заявляють про "зрив" опалювального сезону та закликають "Нафтогаз України" сприяти подачі пільгового газу для опалення міста.

"З самого ранку провели засідання комісії ТЕБ та НС. Єдине питання - про зрив опалювального сезону в Калуській громаді, зокрема проблеми із запуском ТОВ "Костанза". На вихідні громада очікувала початку подачі теплоносія від ТОВ "Костанза". На жаль, цього не сталося. Тому невідкладно звернулися за допомогою до НАК "Нафтогаз України" щодо сприяння забезпеченню пільгового газу для ТОВ "Костанза", - написав мер міста Андрій Найда.

У мерії зазначають, що від холоду страждають навчальні заклади міста. Найгірша ситуація - у ліцеях: у деяких кабінетах температура становить 8 градусів, а завдяки обігрівачам вдається підвищити температуру в середньому лише до 15 градусів.

"Керівникам Калуських ліцеїв №2, 4, 5, 6, 7, 10, а також закладам професійної освіти рекомендовано організувати освітній процес у дистанційній формі навчання. Термін виконання - з 4 листопада", - йдеться у повідомленні.