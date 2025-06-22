Каллас закликала зупинити розробку ядерної зброї в Ірані

Атака Ізраїля на Іран

Минулого тижня Ізраїль почав завдавати авіаударів по Ірану. Одними з пріоритетних цілей стали ядерні об'єкти.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран планував створити ядерну зброю і передати її своїм проксі-силам. Він підкреслив, що це б загрожувало всьому світу.

Відтоді країни вже кілька разів обмінювалися ударами.

Глава МАГАТЕ після ізраїльської атаки повідомив, що було знищено наземну частину заводу зі збагачення урану в Натанзі.

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