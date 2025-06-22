Каллас закликала зупинити розробку ядерної зброї в Ірані

Іран не повинен розробляти ядерну зброю через загрозу безпеці. У ЄС завтра обговорять ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови європейської дипломатії Каї Каллас у соцмережі Х.
Ірану не можна дозволити розробити ядерну зброю - це становитиме загрозу для міжнародної безпеки.
Каллас закликала всі сторони відступити і повернутися за стіл переговорів. Вона наголосила на необхідності запобігти подальшій ескалації напруженості в регіоні.
"Я закликаю всі сторони відступити, повернутися за стіл переговорів та запобігти подальшій ескалації", - написала вона.
Каллас підкреслила, що завтра міністри закордонних справ Європейського Союзу проведуть зустріч для обговорення ситуації навколо ядерної програми Ірану.
Минулого тижня Ізраїль почав завдавати авіаударів по Ірану. Одними з пріоритетних цілей стали ядерні об'єкти.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран планував створити ядерну зброю і передати її своїм проксі-силам. Він підкреслив, що це б загрожувало всьому світу.
Відтоді країни вже кілька разів обмінювалися ударами.
Глава МАГАТЕ після ізраїльської атаки повідомив, що було знищено наземну частину заводу зі збагачення урану в Натанзі.
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