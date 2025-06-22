Каллас призвала остановить разработку ядерного оружия в Иране

Атака Израиля на Иран

На прошлой неделе Израиль начал наносить авиаудары по Ирану. Одними из приоритетных целей стали ядерные объекты.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран планировал создать ядерное оружие и передать его своим прокси-силам. Он подчеркнул, что это бы угрожало всему миру.

С тех пор страны уже несколько раз обменивались ударами.

Глава МАГАТЭ после израильской атаки сообщил, что была уничтожена наземная часть завода по обогащению урана в Натанзе.

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