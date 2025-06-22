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Каллас закликала зупинити розробку ядерної зброї в Ірані

Неділя 22 червня 2025 12:23
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Каллас закликала зупинити розробку ядерної зброї в Ірані Фото: очільниця європейської дипломатії Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Іран не повинен розробляти ядерну зброю через загрозу безпеці. У ЄС завтра обговорять ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови європейської дипломатії Каї Каллас у соцмережі Х.

Ірану не можна дозволити розробити ядерну зброю - це становитиме загрозу для міжнародної безпеки.

Каллас закликала всі сторони відступити і повернутися за стіл переговорів. Вона наголосила на необхідності запобігти подальшій ескалації напруженості в регіоні.

"Я закликаю всі сторони відступити, повернутися за стіл переговорів та запобігти подальшій ескалації", - написала вона.

Каллас підкреслила, що завтра міністри закордонних справ Європейського Союзу проведуть зустріч для обговорення ситуації навколо ядерної програми Ірану.

Атака Ізраїля на Іран

Минулого тижня Ізраїль почав завдавати авіаударів по Ірану. Одними з пріоритетних цілей стали ядерні об'єкти.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран планував створити ядерну зброю і передати її своїм проксі-силам. Він підкреслив, що це б загрожувало всьому світу.

Відтоді країни вже кілька разів обмінювалися ударами.

Глава МАГАТЕ після ізраїльської атаки повідомив, що було знищено наземну частину заводу зі збагачення урану в Натанзі.

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