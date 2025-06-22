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Каллас призвала остановить разработку ядерного оружия в Иране

Воскресенье 22 июня 2025 12:23
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Каллас призвала остановить разработку ядерного оружия в Иране Фото: глава европейской дипломатии Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Иран не должен разрабатывать ядерное оружие из-за угрозы безопасности. В ЕС завтра обсудят ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас в соцсети Х.

Ирану нельзя позволить разработать ядерное оружие - это будет представлять угрозу для международной безопасности.

Каллас призвала все стороны отступить и вернуться за стол переговоров. Она подчеркнула необходимость предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе.

"Я призываю все стороны отступить, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию", - написала она.

Каллас подчеркнула, что завтра министры иностранных дел Европейского Союза проведут встречу для обсуждения ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

Атака Израиля на Иран

На прошлой неделе Израиль начал наносить авиаудары по Ирану. Одними из приоритетных целей стали ядерные объекты.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран планировал создать ядерное оружие и передать его своим прокси-силам. Он подчеркнул, что это бы угрожало всему миру.

С тех пор страны уже несколько раз обменивались ударами.

Глава МАГАТЭ после израильской атаки сообщил, что была уничтожена наземная часть завода по обогащению урана в Натанзе.

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