Каллас призвала остановить разработку ядерного оружия в Иране

Иран не должен разрабатывать ядерное оружие из-за угрозы безопасности. В ЕС завтра обсудят ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас в соцсети Х.

Каллас подчеркнула, что завтра министры иностранных дел Европейского Союза проведут встречу для обсуждения ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

"Я призываю все стороны отступить, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию", - написала она.

Каллас призвала все стороны отступить и вернуться за стол переговоров. Она подчеркнула необходимость предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе.

Ирану нельзя позволить разработать ядерное оружие - это будет представлять угрозу для международной безопасности.

Атака Израиля на Иран

На прошлой неделе Израиль начал наносить авиаудары по Ирану. Одними из приоритетных целей стали ядерные объекты.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран планировал создать ядерное оружие и передать его своим прокси-силам. Он подчеркнул, что это бы угрожало всему миру.

С тех пор страны уже несколько раз обменивались ударами.

Глава МАГАТЭ после израильской атаки сообщил, что была уничтожена наземная часть завода по обогащению урана в Натанзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.