Каллас закликала до мораторію на атаки в Чорному морі, щоб уникнути продовольчої кризи

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала домовитися про мораторій на атаки в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір виступу чиновників ЄС на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

За її словами, це необхідно для відновлення безпечного судноплавства та українського зернового експорту.

Каллас повідомила, що ЄС виступає за укладення нової Чорноморської зернової домовленості, яка передбачатиме припинення атак у регіоні.

"Ми презентуємо заклик Євросоюзу щодо укладення Чорноморської зернової домовленості із запровадженням мораторію на атаки", - сказала вона.

Каллас говорить, що наслідки російської агресії відчуваються далеко за межами України.

Вона нагадала, що різке зростання цін на сільськогосподарську продукцію у 2022 році продемонструвало важливість Чорного моря для міжнародної торгівлі, енергетичної та продовольчої безпеки.

Україна залишається одним із найбільших експортерів аграрної продукції у світі. На неї припадає 15% світового експорту кукурудзи, 10% пшениці, 15–20% ячменю та близько половини соняшникової олії. Майже 90% цієї продукції перевозиться через Чорноморський коридор, зазначила очільниця дипломатії ЄС.

Водночас Каллас заявила, що з серпня морський експорт фактично зупинився через посилення атак РФ, які ускладнили або зробили неможливим комерційне судноплавство.

Додаткові проблеми для глобальних ланцюгів постачання створюють конфлікт у Перській затоці та наслідки кліматичних змін.

"Їжа ніколи не повинна використовуватися як зброя війни", - наголосила Каллас.