Каллас закликала конфіскувати заморожені активи Росії до виборів у США

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Така заява стала ще однією ознакою стурбованості європейців тим, як друге президентство Дональда Трампа може вплинути на політику Заходу щодо Росії та підтримку України.

"Вибори - це завжди неспокійний час. Завжди краще зробити все можливе до важливих виборів", - заявила Каллас.

За її словами, конфіскація російських коштів стала б додатковим інструментом, який, поряд із військовою допомогою Україні та заходами з політичної ізоляції Росії, міг би допомогти покласти край війні.

"Це економічний тиск, який ми можемо чинити на російську економіку, щоб прискорити перелом у цій війні", - сказала вона.

Імовірність того, що Трамп стане кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах у США цього року, налякала багатьох у Європі, особливо після його слів про те, що він скаже Росії робити "все, що вона захоче" з країнами НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону.

Конфіскація активів РФ

Наприкінці минулого року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд. доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року, але це питання все ще обговорюється між партнерами.

Як заявляла заступник міністра юстиції Ірина Мудрая, цього року Україна розраховує на передачу 4 мільярдів доларів із заморожених у країнах G7 та ЄС російських активів.

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