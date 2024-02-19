ua en ru
Пн, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Каллас закликала конфіскувати заморожені активи Росії до виборів у США

Понеділок 19 лютого 2024 10:24
UA EN RU
Каллас закликала конфіскувати заморожені активи Росії до виборів у США Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Захід повинен конфіскувати заморожені активи Росії до виборів у США.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Така заява стала ще однією ознакою стурбованості європейців тим, як друге президентство Дональда Трампа може вплинути на політику Заходу щодо Росії та підтримку України.

"Вибори - це завжди неспокійний час. Завжди краще зробити все можливе до важливих виборів", - заявила Каллас.

За її словами, конфіскація російських коштів стала б додатковим інструментом, який, поряд із військовою допомогою Україні та заходами з політичної ізоляції Росії, міг би допомогти покласти край війні.

"Це економічний тиск, який ми можемо чинити на російську економіку, щоб прискорити перелом у цій війні", - сказала вона.

Імовірність того, що Трамп стане кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах у США цього року, налякала багатьох у Європі, особливо після його слів про те, що він скаже Росії робити "все, що вона захоче" з країнами НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону.

Конфіскація активів РФ

Наприкінці минулого року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд. доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року, але це питання все ще обговорюється між партнерами.

Як заявляла заступник міністра юстиції Ірина Мудрая, цього року Україна розраховує на передачу 4 мільярдів доларів із заморожених у країнах G7 та ЄС російських активів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Естонія Вибори в США Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ збили ще два літака росіян на сході
ЗСУ збили ще два літака росіян на сході
DAILY
Снаряди замість слів. Що Україна чекає від Заходу і як війна змінює політику Європи
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Снаряди замість слів. Що Україна чекає від Заходу і як війна змінює політику Європи