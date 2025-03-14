Каллас висловила сумніви, що РФ дотримається можливого перемир'я з Україною
В Європейському Союзі сумніваються, що Росія зможе дотриматися режиму тиші на війні проти України. У Брюсселі нагадали, що Росія і раніше не дотримувалася домовленостей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю європейської дипломатії Каю Каллас в інтерв'ю Bloomberg.
Каллас прокоментувала слова російського диктатора Володимира Путіна щодо пропозиції припинення вогню між Україною та РФ на 30 днів.
"Ми вже бачили перемир'я раніше, і Росія ніколи не дотримувалася цих домовленостей", - заявила голова дипломатії ЄС.
Вона наголосила, що наразі "м'яч на полі" Москви, і вона повинна проявити "добру волю".
Каллас раніше розкритикувала політику президента США Дональда Трампа щодо України. Після його сварки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті вона написала у соцмережах, що "вільний світ потребує нового лідера" і що європейці "повинні прийняти цей виклик".
Голова дипломатії ЄС наголошувала, що будь-яка мирна угода повинна включати участь України та Європи.
Кая Каллас раніше анонсувала зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо, але вона була скасована в останню хвилину через "проблеми з розкладом". Очікувана двостороння зустріч між Каллас і Рубіо так і не відбулася, але політик зазначила, що вони розмовляли в перервах між зустрічами, а їхня взаємодія була "дуже позитивною".
Можливе припинення вогню
Нагадаємо, після переговорів з США у Саудівській Аравії 11 березня делегація України погодилася на пропозицію 30-денного припинення вогню. Як пояснював президент Володимир Зеленський, Україна погодилася на режим тиші, щоб показати, що вона готова до миру. Зеленський висловлював сумніви, що Росія дотримається тиші.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито згоден на пропозицію США, але додав, що будь-яке перемир'я повинно привести до довгострокового вирішення війни.
Детальніше про 30-денне перемир'я і чи погодиться на нього РФ - у матеріалі РБК-Україна.
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