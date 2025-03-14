Каллас выразила сомнения, что РФ придержится возможного перемирия с Украиной
В Европейском Союзе сомневаются, что Россия сможет соблюдать режим тишины на войне против Украины. В Брюсселе напомнили, что Россия и раньше не придерживалась договоренностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководительницу европейской дипломатии Каю Каллас в интервью Bloomberg.
Каллас прокомментировала слова российского диктатора Владимира Путина о предложении прекращения огня между Украиной и РФ на 30 дней.
"Мы уже видели перемирие раньше, и Россия никогда не придерживалась этих договоренностей", - заявила глава дипломатии ЕС.
Она подчеркнула, что сейчас "мяч на поле" Москвы, и она должна проявить "добрую волю".
Каллас ранее раскритиковала политику президента США Дональда Трампа по Украине. После его ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете она написала в соцсетях, что "свободный мир нуждается в новом лидере" и что европейцы "должны принять этот вызов".
Глава дипломатии ЕС подчеркивала, что любое мирное соглашение должно включать участие Украины и Европы.
Кая Каллас ранее анонсировала встречу с госсекретарем США Марко Рубио, но она была отменена в последнюю минуту из-за "проблем с расписанием". Ожидаемая двусторонняя встреча между Каллас и Рубио так и не состоялась, но политик отметила, что они разговаривали в перерывах между встречами, а их взаимодействие было "очень позитивным".
Возможное прекращение огня
Напомним, после переговоров с США в Саудовской Аравии 11 марта делегация Украины согласилась на предложение 30-дневного прекращения огня. Как объяснял президент Владимир Зеленский, Украина согласилась на режим тишины, чтобы показать, что она готова к миру. Зеленский выражал сомнения, что Россия придержится тишины.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы согласен на предложение США, но добавил, что любое перемирие должно привести к долгосрочному решению войны.
Подробнее о 30-дневном перемирии и согласится ли на него РФ - в материале РБК-Украина.
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