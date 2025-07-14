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Каллас про ультиматум Трампа для Росії: 50 днів - дуже довго

Фото: Кая Каллас, голова дипломатії Євросоюзу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну забагато часу до введення вторинних тарифів проти РФ.

Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Каллас назвала дуже позитивним знаком, що президент Трамп займає жорстку позицію щодо Росії.

"З іншого боку, 50 днів - це дуже довгий термін, якщо врахувати, що вони щодня вбивають невинних цивільних осіб", - зазначила вона.

Погрози Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, президент США Дональд Трамп заявив, що він запровадить проти Росії 100% вторинні мита, якщо за 50 днів не буде укладено мирну угоду з Україною.

Після цього американський лідер пояснив, що він вирішив вдатися до жорстких заходів проти РФ, оскільки російський диктатор Володимир Путін порушив уже чотири домовленості.

Як пояснили в коментарі РБК-Україна експерти, навіть самі по собі погрози ввести санкції проти Росії вже є санкціями.

На їхню думку, Росії доведеться розпродавати товари своїм союзникам зі значними знижками.

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