Каллас сподівається на ухвалення нових санкцій ЄС проти Росії "сьогодні чи завтра"

У Брюсселі відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн ЄС. Темами зустрічі будуть 18-й пакет санкцій проти Росії та війна в Секторі Газа. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у засіданні через відеозв'язок.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас перед зустріччю заявила, що ЄС "дуже близький" до ухвалення санкцій.

"Ми сподіваємося, що ми ухвалимо 18-й пакет санкцій сьогодні чи завтра", - сказала Каллас, додавши, що ще "багато чого потрібно зробити".

Пакет досі не був ухвалений через позицію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Він виступає проти плану Європейської комісії повністю заборонити імпорт російського газу та хоче використати право вето, щоб отримати поступки. Ще одним спірним питанням є зменшення граничної ціни на російську нафту.

"Ми працюємо над цим обмеженням ціни на нафту", - додала Каллас.