Каллас розповіла, коли Україна отримає 2,1 млрд євро з доходів від російських активів

Європейський Союз передасть Україні 2,1 млрд євро з доходів від заморожених активів Росії до кінця квітня.

Як повідомляє РБК-Україна про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час пресконференції за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

"2,1 млрд євро будуть виділені до кінця цього місяця для підтримки вашої (української - ред.) оборонної промисловості", - зазначила верховний представник ЄС.

За словами Каллас, під час засідання обговорили, зокрема, кредит, який Євросоюз виділяє Україні на військові потреби, та фінансується з відсотків від заморожених російських активів.

Допомога Україні від ЄС за рахунок доходів від активів Росії

Нагадаємо, сьогодні у Єврокомісії повідомили, що Україна отримає від Євросоюзу ще 2,1 млрд євро допомоги. Ці гроші - доходи від заморожених активів російського Центробанку. Це вже другий подібний транш. Перший було надано в липні 2024 року.

Активи російського Центрального банку залишаються замороженими, але доходи, які вони приносять із часом, використовуються для підтримки України.

Окрім того, сьогодні стало відомо, що Україна отримала від ЄС 1 млрд євро доходів від російських активів. Кошти планується спрямувати на пріоритетні видатки держбюджету.

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