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Каллас рассказала, когда Украина получит 2,1 млрд евро с доходов от российских активов

Среда 09 апреля 2025 19:03
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Каллас рассказала, когда Украина получит 2,1 млрд евро с доходов от российских активов Фото: Кая Каллас, глава дипломатии ЕС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз передаст Украине 2,1 млрд евро из доходов от замороженных активов России до конца апреля.

Как сообщает РБК-Украина об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

По словам Каллас, во время заседания обсудили, в частности, кредит, который Евросоюз выделяет Украине на военные нужды, и финансируется из процентов от замороженных российских активов.

"2,1 млрд евро будут выделены до конца этого месяца для поддержки вашей (украинской - ред.) оборонной промышленности", - отметила верховный представитель ЕС.

Помощь Украине от ЕС за счет доходов от активов России

Напомним, сегодня в Еврокомиссии сообщили, что Украина получит от Евросоюза еще 2,1 млрд евро помощи. Эти деньги - доходы от замороженных активов российского Центробанка. Это уже второй подобный транш, первый был предоставлен в июле 2024 года.

Активы российского Центрального банка остаются замороженными, но доходы, которые они приносят со временем, используются для поддержки Украины.

Кроме того, сегодня стало известно, что Украина получила от ЕС 1 млрд евро доходов от российских активов. Средства планируется направить на приоритетные расходы госбюджета.

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