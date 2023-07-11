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Каллас про рішення НАТО щодо членства України: лідери досягли гарного компромісу

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Вівторок 11 липня 2023 22:09
Каллас про рішення НАТО щодо членства України: лідери досягли гарного компромісу Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Лідери НАТО досягли "хорошого компромісу" з питання про те, як ставитися до прагнення України вступити до Північноатлантичного альянсу.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Союзники продемонстрували, що є чітка готовність прийняти Україну в НАТО. Звичайно, це потребує часу. Але коли умови будуть виконані і відкриється вікно можливостей на короткий період часу, тоді ми зможемо перейти до членства", - заявила вона.

При цьому Каллас додала, що розуміє розчарування президента України Володимира Зеленського.

"Ніхто не хоче, щоб ця війна зайшла далі, ніж вона йде зараз", - наголосила вона.

Прем'єр Естонії додала, що запрошення України до НАТО до закінчення війни, по суті, поставить альянс у пряме протиріччя з Росією.

"Тому те, що ми робимо, - це підтримуємо Україну всією військовою допомогою, яку ми можемо їм надати, щоб вони могли захистити себе і відтіснити Росію до Росії. А коли Росія повернеться до Росії, з'явиться можливість для сталого миру, а також вікно можливостей для вступу до НАТО", - наголосила Каллас.

Саміт НАТО

11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме два дні. Під час його союзники підтримали вступ України до Альянсу без виконання плану дій щодо членства.

Як зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг, тепер шлях України до НАТО складатиметься з одного кроку, а не двох.

Більш детально про те, що таке ПДЧ і чому скасування його виконання є важливим для України, - у матеріалі РБК-Україна.

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