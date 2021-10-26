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В Калининградской области произошел взрыв в жилом доме. Есть пострадавшие

Новина українською →
Вторник 26 октября 2021 14:57
В Калининградской области произошел взрыв в жилом доме. Есть пострадавшие Фото: в Калининградской области произошел взрыв в жилом доме (twitter.com/kp.koenig)
Автор: Сергей Пышкин

В Балтийске Калининградской области взорвался газ в жилом доме. Среди пострадавших один человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание РИА Новости.

Согласно данным спасателей, взрыв газа произошел на втором этаже с последующим горением на площади около 50 квадратных метров.

Отмечается, что в настоящее время проводится эвакуация жителей. К тушению привлечены шесть подразделений.

Одного из пострадавших жителей дома осматривают медики.

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Российская Федерация Калининград Взрыв газа
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