В Калининградской области произошел взрыв в жилом доме. Есть пострадавшие
Фото: в Калининградской области произошел взрыв в жилом доме (twitter.com/kp.koenig)
В Балтийске Калининградской области взорвался газ в жилом доме. Среди пострадавших один человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание РИА Новости.
Согласно данным спасателей, взрыв газа произошел на втором этаже с последующим горением на площади около 50 квадратных метров.
Отмечается, что в настоящее время проводится эвакуация жителей. К тушению привлечены шесть подразделений.
Одного из пострадавших жителей дома осматривают медики.