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В Калінінградській області відбувся вибух у житловому будинку. Є постраждалі

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Вівторок 26 жовтня 2021 14:57
В Калінінградській області відбувся вибух у житловому будинку. Є постраждалі Фото: в Калінінградській області відбувся вибух у житловому будинку (twitter.com/kp.koenig)
Автор: Сергій Пишкін

В Балтійську Калінінградської області вибухнув газ у житловому будинку. Серед постраждалих одна особа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання РИА Новости.

Згідно з даними рятувальників, вибух газу відбувся на другому поверсі з подальшим горінням на площі близько 50 квадратних метрів.

Зазначається, що наразі проводиться евакуація мешканців. До гасіння залучені шість підрозділів.

Одного з постраждалих мешканців будинку оглядають медики.

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