В Калінінградській області відбувся вибух у житловому будинку. Є постраждалі
Фото: в Калінінградській області відбувся вибух у житловому будинку (twitter.com/kp.koenig)
В Балтійську Калінінградської області вибухнув газ у житловому будинку. Серед постраждалих одна особа.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання РИА Новости.
Згідно з даними рятувальників, вибух газу відбувся на другому поверсі з подальшим горінням на площі близько 50 квадратних метрів.
Зазначається, що наразі проводиться евакуація мешканців. До гасіння залучені шість підрозділів.
Одного з постраждалих мешканців будинку оглядають медики.