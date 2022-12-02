У Калінінградській області РФ відправлених на війну бійців замінили мобілізованими

За його словами, раніше відправлені в Україну російські війська не повернулися до Калінінградської області. Однак туди перекинули мобілізованих. Міністр зазначив, що попри це загроза з боку РФ залишається.

"Може, рівень загрози змінюється, але вона нікуди не зникла. Ми бачили, що свого часу контингент у Калінінградській області зменшився, оскільки вивели частину озброєних частин, або, як там говорилося, батальйонних тактичних груп, створили ці групи та відправили до України. Вони не повернулися. Але заповнили мобілізованими", - сказав Анушаускас.

При цьому він наголосив, що Росія, ймовірно, вивезла невелику частину техніки з Калінінградської області. Проте у регіоні залишається тактичне ядерне озброєння.

Анушаускас, відповідаючи на питання щодо розширення масштабів війни, заявив, що Європі потрібно готуватися до гіршого.

"До речі, не лише військові західних країн, а й політики кажуть, що Балтійські країни мали рацію: "ми тепер до них прислухаємося". Але тоді ми хочемо, щоб справді прислухалися, наприклад, щодо допомоги Україні, щодо тяжкого озброєння", - наголосив глава Міноборони.