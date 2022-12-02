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В Калининградской области РФ отправленных на войну бойцов заменили мобилизованными

Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в Калининградской области заменила профессиональных военных, которых отправили на войну против Украины, мобилизированными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в интервью Delfi.

По его словам, ранее отправленные в Украину российские войска не вернулись в Калининградскую область. Однако туда перебросили мобилизированных. Министр отметил, что, несмотря на это, угроза со стороны РФ остается.

"Может, уровень угрозы меняется, но она никуда не исчезла. Мы видели, что в свое время контингент в Калининградской области уменьшился, поскольку вывели часть вооруженных частей, или, как там говорилось, батальонных тактических групп, создали эти группы и отправили в Украину. Они не вернулись. Но заполнили мобилизованными", - сказал Анушаускас.

При этом он подчеркнул, что Россия, вероятно, вывезла небольшую часть техники из Калининградской области. Однако в регионе остается тактическое ядерное вооружение.

Анушаускас, отвечая на вопрос о расширении масштабов войны, заявил, что Европе нужно готовиться к худшему.

"Кстати, не только военные западных стран, но и политики говорят, что Балтийские страны были правы: "мы теперь к ним прислушиваемся". Но тогда мы хотим, чтобы действительно прислушивались, например, насчет помощи Украине, насчет тяжелого вооружения", - отметил глава Минобороны.

Напомним, командующий ВС Литвы заявил, что война в Украине немного ослабила Россию, однако после возобновления боевой мощи она может начать новое вторжение.

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