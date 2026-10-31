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У Калінінграді та області масштабний блекаут, зник і мобільний інтернет

02:45 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: у Калінінграді та області стався масштабний блекаут (росЗМІ)

Близько опівночі 30 жовтня в Калінінграді та низці міст Калінінградської області РФ зникло світло. Проблеми виникли і з мобільним інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Про відключення повідомили мешканці кількох районів Калінінграда, а також міст:

  • Гур'євськ;
  • Свєтлогорськ;
  • Піонерський;
  • Янтарний;
  • Гвардійськ;
  • Багратіоновськ.

Без світла залишилися й інші населені пункти області. Крім того, у регіоні виникли перебої з мобільним інтернетом.

Причин блекауту місцева влада поки не назвала.

Калінінградська область - російський ексклав між Польщею та Литвою, відрізаний від основної території Росії.

На початку 2025 року країни Балтії від'єдналися від енергосистеми Росії і Білорусі та синхронізувалися з європейською. Відтоді енергосистема Калінінграда працює в ізольованому режимі.

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Російська ФедераціяКалінінградБлекаут