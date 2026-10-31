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В Калининграде и области масштабный блекаут, исчез и мобильный интернет

02:45 31.10.2026 Сб
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: в Калининграде и области произошел масштабный блекаут (росСМИ)

Около полуночи 30 октября в Калининграде и ряде городов Калининградской области РФ исчез свет. Проблемы возникли и с мобильным Интернетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Об отключении сообщили жители нескольких Калининградских районов, а также городов:

  • Гурьевск;
  • Светлогорск;
  • Пионерский;
  • Янтарный;
  • Гвардейск;
  • Багратионовск.

Без света остались и другие населённые пункты области. Кроме того, в регионе возникли перебои с мобильным Интернетом.

Причин блекаута местные власти пока не назвали.

Калининградская область – русский эксклав между Польшей и Литвой, отрезанный от основной территории России.

В начале 2025 г. страны Балтии отсоединились от энергосистемы России и Беларуси и синхронизировались с европейской. С этого времени энергосистема Калининграда работает в изолированном режиме.

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