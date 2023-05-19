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Калініна здолала росіянку на шляху до фіналу Italian Open-2023

Фото: Ангеліна Калініна запалила на італійському ґрунті (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перемогою українки Ангеліни Калініної над російською тенісисткою Веронікою Кудерметовою стартувала стадія 1/2 фіналу престижного турніру в Римі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Internazionali BNL d'Italia, 1/2 фіналу

Кудерметова – Калініна – 1:2 (5:7, 7:5, 2:6)

З перших розіграшів опонентки трималися поруч. Ані росіянка, ані Калініна не хотіла дарма ризикувати, тож зосередилися для початку на власних подачах. Цікавіше стало в середині першого сету, коли конкуренція всерйоз загострилася. У шостому геймі Кудерметова ледь не оформила брейк.

Утім, українська тенісистка нівелювала всі 5 (!) спроб суперниці здобути очко на своїй подачі. А далі завдала удар у відповідь. Калініна не просто оформила брейк, вона виграла подачу Кудерметової "під нуль" і здобула стратегічну перевагу. Згодом вони обмінялися брейками.

Та попереднє досягнення дозволило українці холоднокровно закрити партію на власній подачі. Старт же другого сету розгорнувся за схожим сценарієм. Розпочали на рівних, а далі нейтральна росіянка проґавила випад Калініної у п'ятому геймі. Після цього уродженці Нової Каховки було достатньо взяти "своє".

Однак, із цим завданням Калініна не впоралася. Кудерметова спромоглася на брейк у десятому геймі (5:5), вигравши очко "всуху". А потім двічі поспіль повторила цей трюк. Довелося принциповим суперницям грати вирішальну партію.

Розгнівана Калініна взялася до справи відразу. Однаково вдало граючи на власній і чужій подачах, вона за якихось 26 хвилин вже вела з рахунком 4:0. Розгубити такий гандикап тенісистка рівня українки права не мала. Вона дозволила Кудерметовій уникнути розгрому та спокійно закрила сет і матч.

Отже, Калініна вперше за час виступів у професіоналах гратиме у фіналі турніру-"тисячника". Суперниця української тенісистки визначиться в протистоянні казашки Рибакіної та латвійки Остапенко. Вирішальний матч відбудеться 20 травня.

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