Калинина одолела россиянку по пути в финал Italian Open-2023

Internazionali BNL d'Italia, 1/2 финала

Кудерметова – Калинина – 1:2 (5:7, 7:5, 2:6)

С первых розыгрышей оппонентки держались рядом. Ни россиянка, ни Калинина не хотела зря рисковать, поэтому сосредоточились для начала на собственных подачах. Интереснее стало в середине первого сета, когда конкуренция всерьез обострилась. В шестом гейме Кудерметова едва не оформила брейк.

Впрочем, украинская теннисистка нивелировала все 5 (!) попыток соперницы взять очко на своей подаче. А дальше нанесла ответный удар. Калинина не просто оформила брейк, она выиграла подачу Кудерметовой "под ноль" и получила стратегическое преимущество. Впоследствии они обменялись брейками.

Но предыдущее достижение позволило украинке хладнокровно закрыть партию на собственной подаче. Старт же второго сета развернулся по схожему сценарию. Начали на равных, а дальше нейтральная россиянка упустила выпад Калининой в пятом гейме. После этого уроженке Новой Каховки было достаточно взять "свое".

Однако с этой задачей Калинина не справилась. Кудерметова смогла оформить брейк в десятом гейме (5:5), выиграв очко "всухую". А потом дважды подряд повторила этот трюк. Пришлось принципиальным соперницам играть решающую партию.

Разгневанная Калинина принялась за дело сразу. Одинаково удачно играя на собственной и чужой подачах, она за каких-то 26 минут уже вела со счетом 4:0. Растерять такой гандикап теннисистка уровня украинки права не имела. Она позволила Кудерметовой уйти от разгрома и спокойно закрыла сет и матч.

Итак, Калинина впервые за время выступлений в профессионалах будет играть в финале турнира-"тысячника". Соперница украинской теннисистки определится в противостоянии казашки Рыбакиной и латвийки Остапенко. Решающий матч состоится 20 мая.