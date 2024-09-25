Калініна зачохлила ракетку на старті China Open

China Open, 1-й раунд, жінки

Калініна – Шрамкова – 0:2 (4:6, 0:6)

Українська тенісистка програла стартовий гейм на власній подачі. Проте, піти Шрамковій у відрив не дала, оформивши брейк у відповідь у четвертому (2:2). Утім, словачка тут же повторила трюк і з невеликою стратегічною перевагою довела сет до перемоги.

Друга ж партія стала повним фіаско Калініної. Опору представниці України вистачило лише на 23 хвилини. Двічі вона віддала гейми "під нуль", не набрала жодного очка, а "бублик" із матчболом Шрамкова повісила з другої спроби.

У наступному колі словацька тенісистка зустрінеться з безпрапорною росіянкою Єкатєріною Алєксандровою. Калініна ж готуватиметься до наступних турнірів. China Open для неї стало четвертим із п'яти останніх змагань, де пакувати валізи довелося після першого ж раунду.

Торік Калініна дійшла в Пекіні до 3-го кола, де поступилася француженці Каролін Гарсії. Натомість Шрамкова в той час взагалі змагалася на турнірах серії ITF. Цьогоріч словацька тенісистка зробила ривок із другої сотні світового рейтингу в топ-65.